PSG : Neymar-Emery, les dessous d'un malaise Neymar et Unai Emery ont vu leurs rapports quelque peu se tendre. Le Brésilien s'émeut notamment, en privé, d'être considéré par le technicien espagnol comme un joueur lambda.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2017 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Le point de non-retour n'a pas été atteint. Mais la relation entre Unai Emery et Neymar connaît depuis plusieurs semaines quelques accrocs, nourris par des incompréhensions. Entre l'entraîneur et la star du club, la rencontre, pour l'instant, tarde à s'opérer. Neymar ne semble pas vraiment adhérer aux méthodes du technicien.



Ce que Neymar pense d'Emery



A l'entraînement, le Brésilien ne laisse pas filtrer ses états d'âme. Une fois, deux jours avant le clasico, il s'est agacé que son entraîneur lui demande de se consacrer aux soins plutôt que de participer à une séance avec le ballon. En privé, la star se révèle beaucoup plus mordante. Il a critiqué auprès de ses partenaires, les trop longues séances vidéo, à son goût, du coach.



Le capitaine de la Seleção dit ne pas se sentir considéré, aimé, choyé comme son statut d'idole planétaire le suppose. Le PSG l'a fait venir pour le placer au centre de la vitrine internationale et il juge que son entraîneur le traite comme un joueur lambda de son effectif.



Il ne comprend absolument pas pourquoi il ne tire pas tous les pénaltys. L'épisode de la brouille avec Cavani semble poser l'acte fondateur de sa relation contrariée avec son technicien. « Neymar n'en peut plus d'Emery et il le répète à longueur de journée », commente un intime du camp des Loges. Dès qu'il peut montrer une distance, Neymar n'hésite pas.



Alors qu'il peut s'asseoir à peu près partout où il veut au Parc des Princes, vendredi dernier, c'est à côté de Ben Arfa, le paria du PSG, qu'il s'est affiché le soir de sa suspension contre Nice. Dani Alves, comme lui, ne prononce jamais le nom d'Emery, qui n'a pas de relation forte, non plus, avec Thiago Silva et Lucas, deux autres amis de l'ex-Barcelonais.



Ce qu'Emery pense de Neymar



Les deux hommes échangent la plupart du temps en espagnol, que Neymar parle et comprend parfaitement après quatre ans à Barcelone. Dans ses mots comme dans ses remarques, le coach semble marquer une attention particulière à Neymar. Il ne converse pas avec lui comme il le ferait avec Nkunku ou Lo Celso. Unai Emery assure entretenir une bonne relation avec Neymar. C'est ce qu'il répète à ses proches, conscients que ce sujet est l'un, sinon LE sujet majeur de la saison parisienne. Un sujet sensible et délicat, qui déterminera à la fin si Emery possède les épaules suffisamment larges pour diriger une équipe et un vestiaire du calibre du PSG.



Quand surgit l'écho dans la presse brésilienne de la lassitude du Brésilien devant ses longues séances vidéo, Emery débarque en conférence de presse avec une réponse préparée : « Il est attentif et assis au premier rang. Tous les joueurs savent que les séances vidéo sont importantes. »



Sur le plan technique, comme d'un point de vue personnel, la communication se passe bien et reste régulière avec Neymar, ajoute-t-on dans l'entourage du coach. Le Basque considère que l'arrivée du Brésilien à Paris, est une opportunité pour tout le monde : pour lui, le joueur et le club. Emery le sait bien, la progression de Neymar vers le statut de meilleur joueur du monde et celle du PSG vers les sommets européens, sont liées. Mais lors de ses prises de parole en public, il ne s'extasie pas devant les arabesques du n°10. Il reste mesuré, fidèle à ses idées : le collectif passe avant tout.







Le Parisien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook