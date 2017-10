PSG: Neymar risque deux matchs de suspension

Neymar ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi face à Nice en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Expulsé à la fin du choc face à l’OM (2-2), l’attaquant du PSG est automatiquement suspendu face aux Aiglons. Mais le Brésilien risque-t-il plus gros alors que la commission de discipline examinera son dossier ce jeudi soir ? C’est tout à fait possible.



Il ne devrait pas se rendre au siège de la LFP

Avant son déplacement au Vélodrome, Neymar restait sur le coup de deux avertissements face à Lyon (6e journée) et Dijon (9e). Avec le premier jaune reçu à Marseille, il compte donc trois cartons jaunes en moins cinq journées, une addition salée qui devrait logiquement, être synonyme d’un match de suspension.



Neymar pourrait donc être suspendu deux matchs ferme et manquer aussi le déplacement à Angers le 4 novembre. Une suspension avec sursis n’est pas à exclure non plus. Selon Le Parisien, le Brésilien ne compte pas se rendre au siège de la LFP ce jeudi soir.