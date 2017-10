PSG/OM : «Le carton rouge de Neymar ? La réaction d’Ocampos est scandaleuse !»

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Alors que l’expulsion de Neymar lors du Classico a fait beaucoup de bruit, Vincent Duluc estime que l’arbitre a été influencé par l’exagération de Lucas Ocampos.



C’est bien évidemment l’un des faits majeurs du Classico qui a opposé l’OM au PSGdimanche au Vélodrome (2-2). À moins de 10 minutes de la fin du match, Neymar craque et se fait expulser suite à sa réaction sur Lucas Ocampos . Toutefois, l’Argentin semble en rajouter comme le souligne Vincent Duluc qui estime que la réaction du milieu offensif olympien est disproportionnée et que l’expulsion de Neymar est donc exagérée.



« Ce que fait Ocampos sur le carton rouge de Neymar, ce n’est pas bien »

« Je pense qu’il a le droit de se rebeller sur l’accumulation. Son action ne me choque pas. Ce que fait Ocampos sur le carton rouge de Neymar, ce n’est pas bien ! En Angleterre, depuis cette saison, il y a un nouveau règlement sur les joueurs qui simulent. Neymar fait le geste certes, mais la réaction d’Ocampos est scandaleuse. Il prend tout le monde pour des imbéciles », confie le journaliste sur le plateau de L’Équipe du Soir .



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook