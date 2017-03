PSG - Polémique : Matuidi et Verratti réagissent sur la sortie en boîte de nuit ! Alors que L’Equipe fait état d’une sortie en boîte de nuit de Marco Verratti et Blaise Matuidi lundi soir, juste avant le déplacement catastrophique à Barcelone, les deux joueurs du PSG auraient nié cette information.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 13:22

C’est une polémique qui fait couler beaucoup d’encre ce vendredi matin : L’Equipe annonce que lundi soir, la veille de leur départ pour Barcelone afin d’y jouer un 8e de finale retour de Ligue des Champions (défaite 6-1), Marco Verratti et Blaise Matuidi auraient passé une bonne partie de la nuit dans une boîte parisienne à l’occasion d’un événement organisé par la marque Puma. Toutefois, comme le rapporte Le Parisien ce vendredi midi, les deux joueurs du PSG contesteraient formellement.

Pas de sortie pour Matuidi et Verratti ? En effet, le milieu de terrain français du PSG serait resté dans son domicile des Yvelines lundi soir. Par ailleurs, le quotidien rappelle que Blaise Matuidi est sous contrat avec Nike, et qu’il aurait donc semblé peu probable de le voir à l’événement d’un équipementier concurrent… Enfin, Marco Verratti se serait effectivement rendu récemment dans cette boîte de nuit du XVIe arrondissement, mais samedi dernier, après le succès du PSG contre Nancy en championnat (1-0). Un soir où il aurait d’ailleurs dîné au préalable avec Zlatan Ibrahimovic, de passage à Paris, mais également Maxwell et… Blaise Matuidi.



source:le10sport



