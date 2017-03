PSG: Serge Aurier une nouvelle fois au cœur d’une polémique…Explications

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2017 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain venait à bout de Lorient FC (2-1). Une victoire acquise quand les Merlus avaient eu l’occasion d’arracher le point du match nul. Alors que le PSG a eu du mal à s’imposer en terres bretonnes après le couac monumental face au FC Barcelone la semaine dernière, Serge Aurier a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour faire parler de lui.

Après avoir insulté l’arbitre du match Chelsea-PSG en Ligue des champions, l’affaire du Périscope et celle de son interpellation après une sortie en boîte de nuit, l’international ivoirien s’est distingué une fois de plus en mettant plusieurs minutes avant de remplacer Thomas Meunier. Les faits se sont produits à un quart d’heure de la fin de la rencontre quand le Belge est touché à la cheville.







Ses coéquipiers sur le terrain sollicitent un remplacement et l’entraîneur Unai Emery demande à l’Ivoirien de se mettre en condition pour faire son entrée sur l’aire de jeu. Mais, Aurier qui n’est pas prêt, met plusieurs minutes à enfiler son short, les chaussettes et le maillot. Sans oublier ses crampons.

Aurier se lève alors pour entrer sur la pelouse quand Guedes attire son attention sur le fait qu’il a mis son short à l’envers… Il est finalement prêt à entrer sur le terrain. L’ancien Lensois a donc mis plus de cinq minutes pour être opérationnel. Un fait longuement commenté hier sur lequel Emery n’a pas souhaité s’attarder. « Il s’est échauffé à la mi-temps, mais pas après. Donc il a eu besoin de temps pour s’échauffer. J’ai eu une conversation avec lui, pour lui dire ce qu’il devait faire sur le terrain. Il a pris du retard parce qu’on voulait voir si Meunier pouvait continuer », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Interrogé sur cette attitude, le directeur du football parisien, Patrick Kluivert a indiqué qu’il aura un entretien avec l’Ivoirien. « Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je parlerai avec Serge plus tard (…). Mais personne n’est en train de lâcher dans l’équipe, ce n’est pas vrai. »



afrk.mag



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook