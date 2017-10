PSG : le vestiaire frustré par les privilèges accordés à Neymar (photo)

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2017 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle star du PSG Neymar se trouve au cœur d’une polémique depuis son arrivée dans le club de la capitale française. Le Parisien cité par nos confrères de Naij, rapporte que ce dernier susciterait des ressentiments de la part de ses coéquipiers pas à cause de ses actions sur le terrain, mais pour les nombreux traitements de faveur que lui accordent les dirigeants du club.

Depuis l’incident du penaltygate, où Neymar a voulu exécuter un penalty à la place d’Edison Cavani, ses coéquipiers n’ont pas l’air de l’apprécier. Edison Cavani a déclaré récemment qu’il n’était pas important pour Neymar et lui, d’être de bons amis.

Il a été rapporté que les joueurs ne sont pas autorisés à être dur envers lui lors des entraînements. Il est exempté de la défense pendant les matchs, une décision qui commence à rendre ses coéquipiers furieux.

Lors du déplacement du PSG à Marseille le week-end dernier, c’est un détail loin d’être anodin qui a été relevé par les journalistes du Parisien. Neymar était le seul joueur du PSG a voyager avec une valise et un sac à dos de marque, quand ses coéquipiers utilisaient les accessoires aux couleurs du club rouge et bleu.

Autre élément qui commence à faire jaser, les deux physiothérapeutes de confiance, Rafael Martini et Ricardo Rosa, arrivés à Paris avec lui et intégrés au staff du PSG. Les deux médecins s’occupent quotidiennement et spécialement de Ney. La star brésilienne a aussi un garde du corps personnel, qui le suit 24 heures sur 24.

En outre, ses coéquipiers ne sont pas contents qu’il ait été désigné comme celui qui doit exécuter les penalties. Ils estiment que Neymar a son objectif personnel, qui est celui d’augmenter ses statistiques et décrocher le Ballon d’Or, pourtant il est le plus favorisé du club.

Il faut aussi noter son manque d’efforts ou encore son statut d’intouchable auprès d’Unay Emery, qui laisse tout passer chez le Brésilien, y compris ses écarts de conduite. La semaine dernière, une petite altercation avait eu lieu à l’entraînement entre l’ancien Barcelonais et Emery.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook