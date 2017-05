PUDC : Pékin va financer plus de 250 forages supplémentaires (PM)

La République populaire de Chine va financer la réalisation de plus de 250 forages supplémentaires dans le cadre du volet hydraulique rurale du Programme d’urgence de développement communautaire(PUDC), a révélé lundi, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



"Le vice-président chinois vient de confirmer au président de la République Macky Sall, le financement du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) dans son volet hydraulique rurale pour plus de 250 forages supplémentaires qui seront réalisés au Sénégal", a-t-il dit.



M. Dionne s’exprimait après une audience et une séance de travail avec le vice-président chinois, Li Yuanchao.



Selon le Premier ministre, le vice-président chinois a adressé un "message d’encouragement" de la Chine au président Macky Sall.

Le président sénégalais a rencontré à quatre reprises en cinq ans son homologue chinois Xi Jinping, a-t-il rappelé, soulignant la "singularité’’ de la coopération sino-sénégalaise.



Mahammed Dionne est revenu sur les "importants résultats" de la coopération sino-sénégalaise dans le domaine des infrastructures (autoroutes, ponts), de la culture (Grand Théâtre, Musée des civilisations noires, Centre Confucius".



"Beaucoup de Sénégalais parlent le chinois, nous nous félicitons de la décision de la Chine de porter de 50 à 60 le nombre de bourses d’études octroyées aux étudiants sénégalais par la Chine, à partir de cette année", a-t-il fait savoir.



