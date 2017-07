PUDC : la chevauchée fantastique d’un programme social et inclusif

Le Programme d'urgence de développement communautaire ( PUDC), lancé le 07 juillet 2015 et qui intervient en milieu rural, consolide ses réalisations pour la réduction du gap économique entre les zones urbaines et rurales et la création d’une économie viable et durable à l’échelle communautaire.



Le PUDC a à son actif: la réalisation de 790 km de pistes en cours de finition ; • la finalisation et la validation des études pour la réalisation de 2600 km de pistes ; • la construction de 157 forages et de 68 châteaux d’eau déjà réceptionnés ; • la construction de 1737 km de linéaire de réseau d’adduction d’eau.





Toujours sur le plan hydraulique, on peut noter l’accès à l’eau potable pour plus de 660 000 habitants, sans compter la mise en place de 182 abreuvoirs pour le bétail et de 400 motopompes et 140 sites identifiés pour la mise en place des périmètres irrigués.



Sur le plan agricole, le PUDC, c’est aussi : • plus de 1000 équipements post-récolte distribués aux groupements de femmes ; • 26 moissonneuses à roue déjà déployées dans les zones rizicoles du pays ; • 1 208 comités de gestion des équipements mis en place et outillés en gestion administrative et financière; • l’électrification en cours de 406 villages.



Pour 2017, il s’agira : • d’achever la réalisation de 202 forages et de mettre en service tous les systèmes, y compris les ouvrages de distribution (1147 bornes fontaines et 244 abreuvoirs) ; • d’achever les travaux sur les 457,06 Km de pistes et démarrer 1620,31 Km.



Le PUDC a aussi pour ambition d’assurer la mise en service des installations électriques dans 558 villages; • d’effectuer des installations intérieures de 35 000 ménages et leur raccordement au réseau et de connecter au moins 400 petites et moyennes entreprises rurales ; • de réceptionner les équipements agricoles post récolte et entreprenariat rural et de 420 motopompes et la mise en place des 937 comités de gestion ; • d’accompagner les chaînes de valeur lait, horticulture (patate douce) avec l’exploitation des périmètres maraîchers, la mise en œuvre des contrats d’achat et l’installation des unités de transformation.

