PUR : La grosse surprise ! On ne l’aurait sans doute pas prédit mais le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a déjoué tous les sondages.

Méconnu de la scène politique, le PUR a su s’imposer là où beaucoup de partis politiques peinent à engranger un nombre important de voix.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Très en vue lors de la campagne électorale avec une capacité de mobilisation jamais égalée, le parti dirigé par le professeur Issa Sall est la grande surprise de ces élections du 30 juillet 2017.



Selon les dernières tendances obtenues, le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) occuperait largement la quatrième position après les trois grandes coalitions que sont : Benno Bokk Yakaar, Mankoo Taxawu Senegaal et la Coalition gagnante Wattu Senegaal.



xalima.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook