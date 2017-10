Pablo Escobar, la véritable histoire. ( REPORTAGE COMPLET HD )

Pablo Emilio Escobar Gaviria, né le 1er décembre 1949 à Rionegro, Antioquia, Colombie, et mort le 2 décembre 1993 à Medellín, Colombie, est un célèbre trafiquant colombien de cocaïne. À la tête du cartel de Medellín, il a été l'un des principaux barons de la drogue dans les années 1980. Son cartel, au sommet de sa carrière, fournissait environ 80% de la cocaïne aux États-Unis, faisant un chiffre d'affaire de 21,9 milliards $ par an. Souvent appelé, « le Roi de la Cocaïne », il est le criminel le plus riche de l'histoire, avec une fortune nette connue de 30 milliards $ au début des années 1990, faisant de lui un des hommes les plus riches au monde à cette époque. En 1982, il tente d'entrer dans la vie politique colombienne... Activement recherché, il est tué le 2 décembre 1993 dans son fief, Medellín.