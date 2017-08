Paiement des contractuels et des primes de motivation dans la sante : L’Etat dégage 5,2 milliards de FCfa

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action Sociale (Sutsas) a décidé de surseoir à son mot d’ordre de grève qui était prévu les 8 et 9 août.



L’annonce a été faite dans un communiqué de presse sanctionnant la réunion de la dernière chance tenue dans le bureau du ministre de la Fonction publique, Mme Viviane Laure Elisabeth Bampassy.



Les travailleurs de la santé ont ainsi obtenu gain de cause dans leur lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Suite à l’expiration de leur préavis de grève, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) voulait entamer une grève de deux jours à partir d’aujourd’hui.



Mais une réunion de la dernière chance s’est tenue hier, dans l’après-midi, autour du ministre de la Fonction publique qui a abouti à un accord portant, selon le communiqué, sur un « engagement » du gouvernement « à payer les salaires des contractuels de la Santé avec une enveloppe de 3,2 milliards de FCfa et les fonds de motivation des agents des établissements publics de santé pour un montant de 2 milliards de FCfa.



C’est donc un total de 5,2 milliards disponibles immédiatement que le gouvernement va dégager rapidement ».



Le communiqué ajoute qu’une autre réunion est prévue aujourd’hui, au ministère de l’Economie, des Finances et du Plan « pour examiner la question des heures supplémentaires, entre autres ». Les autres questions de la plateforme revendicative feront l’objet d’un suivi régulier entre les deux parties. Pour rappel, le préavis de grève portait sur l’application des accords de 2014.



Cette réunion présidée par le ministre chargé de la Fonction publique, Mme Viviane Laure Elisabeth Bampassy, a vu la participation du Secrétaire général du Sutsas, Mballo Dia Thiam, en présence du secrétaire général de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas), Mademba Sock.



Mbaye Sarr DIAKHATE (Lesoleil)



