Paix et stabilité au Sénégal: Les Lébous organisent une journée de prière et de récital de coran, dimanche

La communauté lébou va organiser "une grande séance de prières", dimanche, à son siège situé au quartier dakarois de La Médina, a annoncé son chef, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop.



"Nous organisons dimanche une séance exceptionnelle de prières et de récitation du Coran, pour la paix et la stabilité au Sénégal", a dit le chef coutumier lors d’un point de presse, jeudi, à Dakar.



S’adressant à la presse, Abdoulaye Makhtar Diop était entouré de plusieurs personnalités religieuses et coutumières, dont l’imam de la grande mosquée de Dakar, El Hadj Moussa Samb, et El Hadj Megouby Diagne Mbor, un dignitaire de la communauté lébou.



"L’ambiance post-électorale, les transgressions et les déviations notées dans notre société risquent de mener le pays vers des tiraillements et des conflits", a averti M. Diop.



"La tension sociale, les angoisses et les inquiétudes des populations méritent tous les sacrifices. Voilà ce qui motive la cérémonie de prières et de libations que nous comptons organiser dimanche", a-t-il ajouté, invitant "tous les Sénégalais" à venir participer à ces prières.



L’imam de la grande mosquée de Dakar a jugé nécessaire d’organiser cette séance de prières pour "préserver la paix et la stabilité au Sénégal".



"Nous invitons tous nos compatriotes à se joindre à nous", a ajouté le chef musulman.



