Pakistan: Elle tue 15 personnes par erreur, en voulant assassiner son mari

Une femme nouvellement mariée de force, a souhaité se venger de celui qu’elle a été contrainte d’épouser. Ainsi, elle n’a pas hésité à empoisonner un lait qui ne devait être servi qu’à son mari. Mais celui-ci ne l’a pas bu…

En effet, Aasia Bibi, 21 ans, a été forcée à se marier en septembre dernier, avec Amjad Akram, 25 ans. Et deux mois après le mariage qui a eu lieu au Pakistan, elle a tenté de s’enfuir chez ses parents, mais ils l’ont retournée de force.

Bibi aurait ensuite décidé d’empoisonner son mari pour en finir une bonne fois. C’est ainsi, qu’elle versa le poison dans le lait de son époux. Mais le mari n’a pas bu son lait, qui a ensuite été versé dans un lassi – un yoghourt à boire très populaire en Asie du sud – destiné à la famille. Résultat : près de trente personnes ont été hospitalisées. Quinze sont malheureusement décédées. Parmi les victimes, le mari de la jeune femme mais aussi une fillette âgée de 7 ans.



« La police a arrêté Asiya Bibi, ainsi qu’un homme et sa tante, reconnus complices, et les accuse du meurtre », a-t-il poursuivi, ajoutant que l’homme était l’amant secret présumé d’Asiya Bibi et que la tante avait été le cerveau du meurtre.



Un officier de police supérieur a dit:

« Aasia a été forcée d’épouser Amjad contre sa volonté. Elle n’était pas contente et est retournée à la maison de ses parents après quelques jours de mariage, mais sa famille l’a renvoyée de force à la maison de sa belle-famille.



Aasia a concocté le complot pour se venger d’avoir été mariée contre son gré et s’est procurée une substance toxique grâce à son présumé amant, Shahid Lashari.



Mais l’intrigue a mal tourné quand le verre de lait tendu au mari n’a pas été bu par ce dernier, la belle-mère a donc utilisé le lait contaminé pour faire du Lassi. »

Bibi aurait d’abord affirmé qu’un lézard était tombé dans le lait, l’empoisonnant. « Mais elle a avoué son crime lors de sa garde-à-vue », a déclaré la police.



