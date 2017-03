Le maire de Dakar fait face doyens des juges d'instruction, depuis ce matin dans le cadre du prolongement de l'enquête sur un détournement présumé de 1,8 milliard FCfa, de faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux. Khalifa Sall a été convoqué en même temps que le nommé Mbaye Touré, Directeur administratif et financier (Daf) de la ville de Dakar pour une audition dans le fond, à l'issue de laquelle ses avocats envisagent de déposer une demande liberté provisoire.

A suivre...