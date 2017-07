Palais de justice de Kolda: Des gris-gris créent la panique

Un fait inédit a retardé hier le démarrage des audiences de la Chambre Criminelle de Kolda. Des gris-gris ont été découverts sur les lieux.





Hier matin, des gris-gris ont été découverts accrochés à une fenêtre de la salle qui devait abriter la Chambre Criminelle. ‘’Les missiles mystiques’’, selon l’expression couramment utilisée à Kolda, emballées dans un sachet noir, ont été remarquées après que la cour, les accusés et l’assistance ont fait leur entrée dans la salle, vers 8 heures passées.



Un frisson de peur a parcouru la salle. Cette découverte a occasionné « une panique au niveau du personnel et suscité beaucoup d’interrogations sur l’identité des auteurs et leurs intentions », rapporte une source.



Ainsi, les juges ont fait appel à un planton qui a pris son courage à deux mains pour débarrasser la salle du colis indésirable.



Notre informateur de faire remarquer qu’il s’agit là d’une pratique récurrente dans les locaux du tribunal de Kolda. Même si, on ignore les personnes visées par ces talismans. « Le mur de la clôture du palais de Justice n’est pas haut. Il faut remédier à cette situation. Sinon, les personnes malintentionnées vont continuer à faire le mur la nuit pour venir faire ce qu’il veut dans les locaux du tribunal, même s’il y a des APS qui veillent au grain de jour comme de nuit », explique notre interlocuteur.



Il urge, selon lui, de renforcer la surveillance de ce lieu qui reçoit un public nombreux. Cette affaire vient encore renforcer la peur mystique dans la région de Kolda. Qui, il faut le rappeler n’a pas de commissaire-priseur. « C’est lié à une certaine croyance qui fait que ces auxiliaires de justice ont, comme certains agents de l’Etat, peur d’être affectés dans cette région supposée être une localité très mystique ».



Source: EnQuête