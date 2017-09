Palais de la République: Moustapha Ndiaye tente de s'immoler devant un dispositif policier

Un homme d’un âge avancé a tenté de s’immoler par le feu, hier, devant les grilles du Palais de la République. Moustapha Ndiaye s’est présenté sur les lieux dans l’après-midi et s’est aspergé d’essence. Il a été interrompu par des policiers en faction sur place.



Moustapha Ndiaye a quitté une contrée de la région de Kaolack, pour venir poser «symboliquement» son acte de désespoir devant le Palais de la République. Muni d’un récipient contenant de l’essence, minutieusement dissimulé dans ses habits, il s’est présenté à proximité devant la porte, non loin du dispositif de la police en faction sur place.



Ayant discrètement sorti la bouteille d’essence, il s’est soudainement et sans sommation, versé le combustible. Seulement, il n’aura pas le temps d’allumer son briquer. Arrêté puis conduit dans les locaux du commissariat central de Dakar par les policiers en faction qui suivaient la scène, Moustapha Ndiaye, explique le mobile de sa tentative d’immolation. Selon les sources du journal « Observateur» l’homme s’est présenté comme un ancien employé de la société «Satrec».



C'est dans le cadre de ses activités professionnelles, qu’il a été victime d’un accident de travail. Et, malgré toutes les procédures judiciaires et non recours entrepris pour être endommagé, il est resté à ses fins. Pour cause de désespoir, il a choisi d’attenter à sa vie.