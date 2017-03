Palla Mbengue confirme: «son chauffeur a heurté le policier…Il nous a insultés et traités de tous les noms» Parmi les témoins du spectacle surréaliste offert par le député-maire des Agnam, il y a le promoteur de lutte et voyagiste, Palla Mbengue.



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017



Joint par «Les Echos», il a confirmé nos sources. «Son chauffeur a heurté le policier jusqu’à ce qu’il tombe. Je ne savais même pas que c’était Farba Ngom. Quand je suis arrivé, j’ai dit au policier que ce n’était pas la peine de discuter, puisqu’il connaît le numéro de la voiture. C’est en ce moment que j’ai découvert que c’était Farba. J’ai commencé à prendre des photos, comme les gens qui étaient sur place. Se rendant compte qu’on était en train de le photographier et de filmer le spectacle, il s’est mis à insulter tout le monde. Il nous a abreuvés de toutes sortes d’insultes et nous a traités de tous les noms. Il a insulté mon chauffeur, il m’a insulté. Il a insulté tout le monde. Il a fait un scandale sur la voie publique. J’ai même eu honte qu’une personne comme lui fasse cela», a expliqué M. Mbengue.



Et d’ajouter qu’il avait même l’intention de traîner Farba en justice pour les injures et insultes qu’il a proférées à son encontre, mais il s’est rendu compte qu’il n’en valait pas la peine. «Ça m’a fait mal, mais je lui pardonne. Je ne vais pas le suivre. J’ai toutes les preuves, des photos…, mais je laisse tomber. C’est sa nature. Je ne vais pas tomber aussi bas que lui. Mais il gagnerait à changer de comportement. Ce qu’il a fait, c’est honteux», s’est désolé le voyagiste.



Mbaye Thiandoum jotay

