Palmarès vierge du Sénégal : Pape Diouf invite à une réflexion générale Malgré son potentiel et la qualité de ses joueurs, le Sénégal n'a jamais rien gagné, excepté la médaille d'or remportée aux Jeux de l'Amitié en 1963. Face à cette disette qui n'a que trop duré, le Franco-Sénégalais Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, appelle à une réflexion générale pour vaincre enfin le signe indien.

Pourquoi au Sénégal, on ne gagne rien du tout en football malgré le potentiel qui est le nôtre ? C’est la question que s’est posée Pape Diouf, l’ancien président de l’Olympique de Marseille, dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise, en marge du match entre le Sénégal et le Mozambique comptant pour l’Afrobasket masculin 2017.



Selon lui, le Sénégal a eu de grandes générations mais « le résultat reste toujours le même, excepté la seule médaille d’or remportée par le Sénégal en 1963, lors des Jeux de l’Amitié ». Pour l’ancien journaliste sportif, notre pays aurait dû ajouter plusieurs lignes à notre palmarès, vu la qualité des joueurs qui se sont succédé en équipe nationale. Face à cette situation, il appelle à une réflexion générale en vue de vaincre le signe indien.



Appréciant les performances du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, Pape Diouf est d’avis qu’il faut laisser le coach Aliou Cissé poursuivre son travail à la tête de l’équipe dans la mesure où « c’est un professionnel consciencieux qui a appris son métier ».



L’ancien patron du « Sportif » ne semble pas également très favorable à l’idée d’adjoindre un autre technicien au staff technique des "Lions", rappelant que des décisions similaires avaient été prises par le passé, mais « n’ont rien donné ».







Le Soleil

