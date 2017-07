Seule­ment neuf jours après l’ou­ver­ture (en grande pompe) de son restau­rant végan à Rama­tuelle, Pamela Ander­son a décidé de se disso­cier de l’af­faire et explique les raisons de ce loupé.



Il y a dix jours de cela, à Rama­tuelle, Pamela Ander­son célé­brait en grande pompe l’ou­ver­ture de son restau­rant végan éphé­mère. Une soirée où, toute habillée de blanc, décol­leté OVER-plon­geant et verre de rosé à la main, elle n’hé­si­tait pas à donner de sa personne pour vanter la restau­ra­tion respec­tueuse envers le monde animal et l’éco­lo­gie.



Seule­ment voilà, une grosse semaine après cette inau­gu­ra­tion pour laquelle tout le Var s’était déplacé, elle a décidé de jeter l’éponge et de se déso­li­da­ri­ser du Marché by Pam. Ce sont nos confrères de Var Matin qui ont annoncé le clash, aujourd’­hui.