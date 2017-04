Pamela Anderson et Julian Assange : entre amour et admiration

En février dernier, Pamela Anderson confiait au micro de la radio australienne Kiis 1065 qu’elle était tombée sous le charme du cybermilitant, Julian Assange. «J’ai passé plus de temps à discuter avec Julian qu’avec tous mes ex-maris réunis. On n’a jamais voulu que tout cela devienne romantique (…) On n’a jamais voulu ça, mais des choses se passent, assurément».

Depuis la naïade d’«Alerte à Malibu» est interrogée à ce sujet à chacune de ses interviewes. Dernier exemple en date, sur la chaîne SVT; mais Pamela a refusé cette fois-ci de répondre à la question «êtes-vous en couple avec Julian Assange ?». La star a confié non sans ironie : «Il est emprisonné c’est un peu difficile. Voyons cela quand il sera libre», avant d’ajouter le sourire aux lèvres «mais il est très sexy !»



Plus un secret



Dès le lendemain, sur son blog, Pamela s’est livrée sur ses sentiments envers Julian. Comme pour dire au monde entier ce qu’il souhaitait entendre. «Ma relation avec Julian n’est pas un secret. C’est l’une de mes personnes préférées et il pourrait bien être l’un des réfugiés les plus célèbres, l’un des réfugiés les plus politisés de notre époque.



Célèbre pour être persécuté.» Elle appuie alors son propos : «Célèbre pour être persécuté, ce n’est pas une position de force mais une position de vulnérabilité.» Pamela Anderson est tombée amoureuse de Julian Assange. Mais au-delà de ce sentiment, elle l’admire plus que tout.