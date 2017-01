Panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec, les malades référés au Maroc

En attendant les trois appareils de radiothérapie que le ministre de la Santé dit avoir commandés et qui seraient livrés dans les meilleurs délais, les malades devant subir un radiothérapie vont être référés au Maroc.



"Le processus est encadré par une commission d'éligibilité, composée de cancérologues, de représentants des associations de malades et de la division des maladies non transmissibles", indique la ministre de la Santé Eva Marie Coll Seck qui précise que " deux accélérateurs de particules, commandés pour l'hôpital Dalal Jam, seront livrés dans les meilleurs délais sans compter l'acquisition en cours d'un nouvel appareil pour l'hôpital Aristide Le Dantec.

S'expliquant sur le coût des appareils de radiothérapie pour lesquels le Sénégal a déjà passé commande, Awa Marie Coll Seck explique que "le coût des deux appareils de Dalal Diam est de 3 milliards de francs CFA et pour l'appareil de radiothérapie qui va remplacer celui de Le Dantec, le coût est de 2 milliards de francs CFA par appareil.

Selon la ministre, entre la commande de l'appareil et la date de livraison, il y a à peu près quatre à cinq mois et tous les malades qui arriveront dans les six mois auront un levier pour se faire prendre en charge dans un de ces hôpitaux.

source: direct info