Panne du bloc opératoire de l’hôpital Aristide Le Dantec : Les précisions de Aïda Niane Mbengue, major technique du bloc opératoire central

Aïda Niane Mbengue, le major technique du bloc opératoire central de l’hôpital Aristide Le Dantec a tenu à appeler personnellement Leral.net pour venir apporter des éclairages et des compléments d’informations par rapport à la rumeur de paralysie du bloc opératoire, quelques mois après la panne de l’appareil de radiothérapie du service de cancérologie. Le major technique confirme à Leral.net que le bloc est en train fonctionner normalement et que ces rumeurs de pane ne sont pas fondées. Leral.net vous livre la version de Aïda Niane Mbegue, le major technique du bloc opératoire central de l’hôpital Aristide Le Dantec…en attendant d’autres révélations et une enquête approfondie.