Papa Abdoulaye Seck affiche sa confiance : « La Médina a dit oui à Macky Sall, le match est terminé »

Les responsables de la coalition « Benno Bokk Yakaar » de la commune de Médina affichent une confiance à quelques jours de la fin de la campagne électorale pour les élections législatives. Hier, le trio Papa Abdoulaye Seck (ministre de l’Agriculture), Maimouna Ndoye (ministre des Transports aériens et du Tourisme) et Seydou Guèye (ministre porte-parole du gouvernement), a fait une démonstration de force dans les rues de la Médina.



« Ici, c’est la qualité et rien que la qualité. Et cet élan exceptionnel, inédit, prouve et confirme encore que la Médina a donné tout ce qu’elle a au Président Sall pour une large majorité à l’Assemblée nationale. C’est la confirmation que le président Macky est dans une bonne direction pour tirer l’émergence pour un Sénégal de bonheur et de prospérité, un Sénégal aux richesses partagées », a déclaré M. Seck.



Le ministre de l’Agriculture d’ajouter : « c’est pourquoi, aujourd’hui, la Médina a dit oui au Président Macky Sall. Nous avons discuté avec les médinois dans les foyers dans les ateliers, et partout. C’est fini. ‘’fi kufi beug gagné, na sawi te teudi’’. Le match est terminé. Il n’y a pas de prolongation ni de penalty ».



Pour sa part, Seydou Guèye a vilipendé Bamba Fall et compagnie : « vous savez, quand les agresseurs ne sont pas dans le quartier, les gens se promènent tranquillement. Aujourd’hui, il n’y a aucune attaque dans notre caravane, puisque ceux qui coupent la route des caravanes, comme du temps du far west, ne sont pas là. Et peut-être qu’ils ont déserté. On cherche à les ramener pour qu’ils viennent se prosterner ».



« Par rapport à leur marche qu’ils ont prévue, l’opposition n’a qu’à faire ce qu’elle veut. En tout cas, le peuple a tourné le dos à la majorité qui était là », a également martelé le porte-parole du gouvernement.





Voxpopuli