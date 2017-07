Pape Abdou et Assane Ndiaye répondent à Aziz Ndiaye par le mépris

Dans la livraison de "Sunu Lamb" du mardi 25juillet, Aziz Ndiaye a fait une sortie pour fustiger l’incompétence des promoteurs. Il a aussi révélé qu’ « Assane Ndiaye est un prête-nom de Bougane Guye Dani et Pape Abdou Fall est parfois arrogant ». Comme s'ils s'étaient passé le mot, ces promoteurs cités n’ont pas jugé nécessaire de répondre aux propos du patron de Aziz production.



Joint au téléphone, Pape Abdou Ndiaye n’a pipé mot. Pis, il a déclaré sur un ton très ferme : « Je vous prie de ne plus m’appeler pour des choses pareilles. Je ne suis pas un enfant pour verser dans les polémiques, merci ». Une manière pour lui de faire un black-out sur tout ce qui a été dit à son égard.



Pour sa part, Assane Ndiaye a fait preuve de plus de diplomatie et de discipline. Interrogé sur cette affaire de prête-nom qui l’aurait discrédité et causé tous ses problèmes comme l’a évoqué Aziz Ndiaye, le patron de Baol Production a signifié qu’il n’a «rien à dire à qui que soit. Je n’ai pas le temps de polémiquer. Assane Ndiaye a bon dos. Que chacun dise ce qu’il veut. Je peux tout encaisser. Pour le moment je me concentre sur ce qui est devant moi.»



Même Moustapha Kandji, le promoteur du 3e Millénaire et porte-parole de l’association des promoteurs de lutte, a préféré se référer à son slogan « dieufloubeuri, wakhloutouti (travailler beaucoup et parler peu) ». Il n’a pas jugé opportun de monter au créneau pour s’exprimer par rapport à la sortie du frère de Baye Ndiaye. « Je n’ai rien à dire à ce sujet », s’est-il contenté de dire.



