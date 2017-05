Pape Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture: « le Sénégal est dans une dynamique de construction d’une indépendance alimentaire »

Réagissant au thème du gala de la Société des Membres de la Légion d'Honneur du Sénégal, « Justice sociale, facteur de sécurité », le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a procédé à une « lecture disciplinaire » en énonçant la formule : « justice sociale, facteur de sécurité alimentaire ».



Parce que, soutient Pape Abdoulaye Seck, « la sécurité alimentaire passe nécessairement par une répartition des dividendes de l’agriculture. Une répartition qui doit être fondée sur l’équité et la transparence. Je ne suis donc pas, en tant que ministre de l’Agriculture, un intrus. Au contraire, je suis au cœur de cette problématique parce que la sécurité alimentaire est certainement la plus forte des sécurités ».



D’après le ministre, le Sénégal est dans « une dynamique de construction d’une indépendance alimentaire à côté d’une indépendance politique ».



Le Quotidien