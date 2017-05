Pape Alioune Wilane, Rewmi : «Abdoulaye Sow plus connu sous le nom du « lâche », du « traitre » ou du « transhumant né » n’a pas droit au chapitre »

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 14:52

La réponse du berger à la bergère n’a pas tardé du côté de Rewmi après la sortie d’Abdoulaye Sow à propos du discours d’Idrissa Seck lors du rassemblement de Manko Taxawu Senegaal de vendredi. Et c’est Pape Aliou Wilane, le coordonnateur départemental de Rewmi à Kaffrine qui apporte la réplique avec un ton très salée. Morceaux choisis : « Abdoulaye Sow plus connu sous le nom du "lâche', du "traitre" ou du "transhumant né " liste de qualificatifs non exhaustive, a-t-il droit au chapitre? Interrogeons l'histoire:- Au lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel, il a par 2 fois briser le mouvement de grève, en trahissant ses pairs. -En 1998, il a trahi le PDS pour transhumer au PS.- À la débâcle du PS, il retourne au PDS. -Aux élections municipales, habitué aux sales besognes, il crée sa propre liste, en tournant le dos au PDS. -En 2015, il transhume à l'APR », a martelé Pape Aliou Wilane, le coordonnateur département de Rewmi à Kaffrine qui appelé Leral.net pour apporter la réplique. Avant d’ajouter « 'expérience a montré qu' à chaque fois qu'il transhume vers un parti, ce dernier perd le pouvoir. L'APR ne fera pas exception à cette règle. Je laisse aux sénégalais apprécier si Abdoulaye SOW est placé pour parler du président Idrissa Seck en mal ». Enfin le SAES entend, de lier, sur le plan national, ses luttes revendicatives avec celles des travailleurs pour leur émancipation sociale, de soutenir, à l'échelle internationale les luttes des enseignants et des travailleurs contre toutes formes d'exploitation et d'opposition. Massène DIOP Leral.net



