Pape Aly Guèye réplique : «Le dossier Myna-Aser ne souffre d’aucune illégalité et la convention a été approuvée par le Ministre des Finances»

L’affaire de la convention Myna-Aser est encore dans les kiosques. L’agence nationale d’électrification rurale (Aser) avait déjà réagi. Cette fois, Myna Distribution Technologies SA par l’intermédiaire de son patron, donne sa version des faits.

Selon le Président Directeur Général, Pape Aly Guèye, l’offre a intégré un schéma de financement accordé par un pool de Banques ayant accepté de participer au financement de l’émergence.

«Le dossier Myna ne souffre d’aucune illégalité et la convention a été approuvée par le Ministre des Finances», soutient-il dans les colonnes de L’Observateur.

Les termes de ladite convention et le document en tant que tel, ont été signés à la date du 11 décembre 2015 par le Pdg de Myna, les Dg de la Boa Sénégal et de l’Aser et approuvé par le Ministre des Finances.

Par ailleurs, même s’il a, dans un premier temps via le quotidien de Médina, accepté de s’exprimer sur la question, le Pdg promet prochainement d’amples explications lors d’une conférence de presse.

Pour rappel, Myna et Aser avaient signé un contrat sur offre spontanée portant études, fournitures, transport, construction de dorsales, électrification de localités, dans le cadre du Programme national d’urgence d’électrification rurale (Pnuer).

