Pape Diop: «Ce que Wade a fait ici à Dakar, Macky ne l’a pas fait. Ce que j’ai fait ici à Dakar, Khalifa ne l’a pas fait»

En ce début de la campagne électorale, Pape Diop, le leader de Bokk Gis Gis dont le parti est membre de la coalition gagnante Wattu Senegaal, respire la confiance. Il a décrété ce dimanche, que sa coalition détient la meilleure des listes en compétition. Mieux, il affirme que l’actuel maire de Dakar n’a pas encore fait ce qu’il a fait à Dakar.



«Nous avons la meilleure liste à Dakar. Ce que Wade a fait ici à Dakar, Macky ne l’a pas fait. Ce que j’ai fait ici à Dakar, Khalifa ne l’a pas fait», a-t-il déclaré au siège du Pds, lors de la réunion publique de la Coalition gagnante Wattu Senegaal.



«Nous avons la meilleure tête de liste nationale. Mais il faut qu’on s’unisse, qu’on se mobilise, aller dans les marchés et dans les ‘‘Grand-Places’’ démarcher les gens. Nous devons, à la fin, gagner. C’est cela l’objectif», a-t-il dit à l’assistance. Pape Diop concède que gagner ces législatives ne sera pas chose aisée.



Mais, le leader de Bokk Gis Gis n’a aucunement peur des listes en face : «On parle de la liste Benno Bokk Yakaar, la liste Mankoo Taxawu Senegaal. Mais qu’a fait Macky à Dakar? Regardez comment Wade a transformé Dakar et le Sénégal. Je crois que les critiques sur Macky on n’en a pas besoin. Car il n’a rien, fait», clame-t-il.



Youssouf SANE-Seneweb