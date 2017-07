Pape Diop: "Ce que nous avons fait à Dakar, Macky Sall et Khalifa Sall ne l'ont pas fait"

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 09:54

Prenant la parole, le président de "Bokk Gis Gis" a vilipendé le président de la République et le maire de Dakar. Selon Pape Diop, ils ont fait mieux que Macky Sall et Khalifa Sall à Dakar. Ce que Me Wade a fait à Dakar, Macky Sall ne l'a pas fait.



"Ce que j'ai fait ici, Khalifa Sall ne l'a pas fait. Donc, nous devons gagner Dakar. Nous avons la meilleure tête de liste nationale, mais il faut que nous soyons unis et qu'on aille vers les populations. C'est ça l'objectif. Mais, ce qui nous réunit , c'est de gagner les élections et faire partir Macky Sall. Ce ne sera pas facile, mais "naniu diaral sunu bakan", a martelé l'ancien maire de Dakar, qui croit qu'il faut être un fou pour interdire à Wade d’atterrir.



De son côté, Woré Sarr a indiqué : "Macky Sall n'est pas encore fou. Je crois maintenant que Macky Sall est un lion qui dort, sinon comment empêcher à Me Wade qui a fait de lui ce qu'il est,d'atterrir au pays".



Vox Pop

