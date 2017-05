Pape Diop de "Bok Gis Gis" endeuillé: L'ex-Président du Sénat perd son responsable de la sécurité...Mort par arrêt cardiaque

Encore la grande faucheuse, serait-on tenté de dire ! A peine, pleure-t-on le fils d'une célébrité du Sénégal (Serigne Saliou fils de CheikhAmar) que nous apprenons que l'ancien Président de l'Assemblée Nationale est également endeuillé.



En effet, dakarposte tient de bonnes sources que Pape Diop a perdu aujourd'hui celui qui était préposé à tenir les manettes de sa sécurité. Serigne Fallou plus connu sous le sobriquet de Toma, a tiré sa révérence.



Il nous revient que le disparu est décédé des suites d'un arrêt cardiaque.



Selon un de ses proches, Toma revenait de sport et soudain, il a perdu connaissance avant de tomber. Les quelques personnes présentes, nous souffle-t-on, ont beau tenter de lui parler. En vain. Il n'a pas réagi. D'aucuns ont vite fait de le réanimer, mais rien n'y fit. Fallou venait de rendre l'âme.

Un arrêt cardiaque est arrivé brutalement, sans signes avant-coureurs.



Et, la nouvelle, comme une traînée de poudre, se répandit dans les rangs du parti de Pape Diop et un peu partout.



Aussi, il nous revient que le disparu était également employé par un nommé Amadou Ndiaye, qui n'est autre que le fils de Serigne Mbacké Ndiaye. "Il était constamment avec le discret Amadou Ndiaye. D'ailleurs, ils étaient très complices et à chaque fois que vous aperceviez Amadou, Fallou était dans les parages", témoigne ce proche du défunt.



Aux dernières nouvelles, la levée du corps est prévue ce mardi dans la matinée.



Leral.net présente ses condoléances au Président du parti Bok Gis Gis, à la famille éplorée, mais aussi à l'industriel Amadou Ndiaye surnommé "talibé Serigne Saliou"...



Que Dieu accueille Fallou dans son paradis céleste !