Pape Diop désigné par Wade candidat à la Présidentielle de 2019 On y est. On n’y est pas. Mais la présidentielle de 2019, qui pointe son nez, est l’objet de plusieurs spéculations.



Dans sa parution du jour, Les Echos renseigne qu’une plateforme née récemment et dénommée Coalition Plateforme Pape (Cpp) propose la candidature de Pape Diop pour faire face à Macky Sall en 2019.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Ancien Maire de Dakar et Sg de “Bokk Gis Gis”, Pape Diop serait un autre candidat de “plus” pour bouter Macky Sall du pouvoir. Si cette initiative aboutissait.



Et si l’opposition dispersait ses forces….avec la multitude de candidatures ?



Actusen.com

