Pape Diop sur la caisse d’avance:"Je l’ai utilisée de la même manière que Khalifa Sall"

Sa réaction était attendue par les proches de Khalifa Sall. C’est maintenant chose faite. Interrogé par le quotidien «Le Quotidien », l’ancien maire de Dakar, Pape Diop estime que "cette affaire de caisse d’avance n’est rien d’autre que politique".



"J’ai été maire de Dakar pendant 7 ans (2002 à 2009). Tous les jours, je commençais par examiner les différentes demandes qui affluaient. Et la Caisse d’avance est largement en deçà des attentes des populations de Dakar. Ce n’est pas Khalifa Sall ni Pape Diop ni Mamadou Diop qui ont institué cette caisse d’avance de la mairie de Dakar.



La caisse d’avance de la mairie de Dakar a été instituée par je sais quel maire parce que cela fait très longtemps", a-t-il expliqué d’emblée.



A la question de savoir s’il utilisait cette caisse de la même manière dont le fait Khalifa Sall aujourd’hui, le président de Bokk Gis Gis a répondu : "Oui. Tous les matins, on a au moins un cinquantaine de demandes. Et sur ce nombre, presque toutes les demandes sont fondées. Arbitrer les demandes au niveau de la caisse d’avance est très difficile (…)



Si on tient compte des cérémonies religieuses auxquelles le maire de Dakar doit agir, ce n’est pas seulement à Dakar, mais dans tout le Sénégal. Les chefs religieux à l’occasion des cérémonies, adressent des correspondances au maire de Dakar".



A en croire Pape Diop, "Khalifa Sall est détenu politique comme le constate tout le monde pour des raisons liées à sa candidature à la Présidentielle de 2019. Qui veut noyer son chien l’accuse de rage ! Le régime de voulait pas que Khalifa Sall s’allie avec l’opposition aux Législatives. Malheureusement c’est peine perdue", lance-t-il.