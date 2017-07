Pape Ibrahima Diagne, Grand Serigne de Dakar, « je donne ma carte à Bby et tous les Lébous aussi »

Le grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, un des principaux facilitateurs du dénouement du dossier « Tobago », a choisi de voter Bby et appelle à ses frères Lébous en à faire de même. Hier, lors de la remise symbolique des actes de propriété aux victimes du déguerpissement de la Cité Tobago, Pape Ibrahima Diagne, s’adressant aux victimes, au nom du chef de l’Etat, dira : « Aujourd’hui, Macky a besoin de cartes, je donne ma carte à Bby et tous les Lébous aussi donneront leurs cartes à Bby. Je pense que vous aussi vous donnerez vos cartes à Benno », a-t-il dit aux victimes du déguerpissement de Tobago.



Le chef coutumier assume son "ndiguel" : « Demain, on dira dans la presse que le Grand Serigne de Dakar a fait de la politique. Le l’assume. Je suis dans le camp présidentiel, je suis ministre-conseiller ».



« Je ne suis pas de ceux qui n’osent pas assumer leurs positions. Je ne vais pas faire dans le mensonge », a-t-il tonné sous des ovations de l’assemblée, constituée majoritairement des victimes de la Cité Tobago. « Macky Sall a besoin de la majorité confortable à l'Assemblée nationale afin de pouvoir réaliser le Plan Sénégal émergent (Pse) », laissera entendre Pape Ibrahima Diagne.



« Nous avons l’habitude d’avoir des autorités qui nous trompent, mais tel n’est pas votre cas. Vous avez fait quelque chose de grand et voilà ce qu’on attend d’un Président », a-t-il dit à l’attention du Président Macky Sall.







