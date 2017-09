Pape Madické Diop : «les attaques contre Aliou Sall sont exagérées. Il a l’expertise et les compétences pour diriger la Caisse des Dépôts et Consignations»

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Pape Madické Diop, le fils aîné de Mbaye Jacques Diop et aussi Administrateur Directeur général de BEM Dakar (Bordeaux Management School) trouve exagérées les attaques contre Aliou Sall, surtout après sa nomination Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations par le président Macky Sall.



Répondant à la question du journaliste Mamoudou Ibra Kane, « l’état et la famille font-t-ils bon ménage. Pape Madické Diop a répondu que « c’est une question qui agite le débat politico-social, mais je convoque le système de reproduction social en France avec les élites qui se reconduisent de père en fils comme avocat, inspecteur des finances etc. Je connais Aliou Sall. Il a une expertise et des compétences. Il a fait ses preuves aussi bien dans le public que le privé et logiquement il est en capacité de diriger une organisation comme la Caisse des Dépôts et Consignations ».



« Il est maire de Guédiawaye et pour l’être, il est allé demander le suffrage des Sénégalais. On revient à l’élection et la nomination. Aliou Sall est élu, donc, il a une légitimité. Là il est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation .Au Sénégal, nous n’avons pas de textes qui empêchent expressément le membre ou les membres de la famille d’un homme investi de responsabilités d’occuper ou de ne pas occuper tel ou tel poste d’emploi public. Par ailleurs, Il y a un principe sacrosaint de l’égalité des chances à l’emploi public», a ajouté l’ Administrateur Directeur général de BEM Dakar.



Concernant la comparaison d’Aliou Sall à Karim Wade, le fils aîné de Mbaye Jacques Diop estime que « Les choses ont changé, le contexte a changé. A mon avis Karim Wade a été plutôt critiqué pour la multitude de fonctions que lui avait conférées le Président Wade ».



Aliou Sall, Conseiller en Planification, titulaire d’un Master en Administration publique, a été nommé par Macky Sall Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou Niane.



Docteur en Sciences de Gestion, diplômé de l’Essec de Paris, Pape Madické Diop est Administrateur Directeur général de BEM Dakar. Il est aussi le Directeur Général du cabinet PROFIL spécialisé en stratégie, organisation et ressources humaines.



Ce fils de Mbaye Jacques Diop a aussi une longue expérience d’enseignant de consultant et de praticien au Sénégal et en Afrique de l’Ouest et du Centre, dans les domaines du management des ressources humaines, de l’organisation et de l’entrepreneuriat. Il est aussi membre et Expert Senior de la Commission Formation et Développement des Compétences du CNP (Conseil National du Patronat).



Massène DIOP Leral.net

Répondant à la question du journaliste Mamoudou Ibra Kane, « l’état et la famille font-t-ils bon ménage. Pape Madické Diop a répondu que « c’est une question qui agite le débat politico-social, mais je convoque le système de reproduction social en France avec les élites qui se reconduisent de père en fils comme avocat, inspecteur des finances etc. Je connais Aliou Sall. Il a une expertise et des compétences. Il a fait ses preuves aussi bien dans le public que le privé et logiquement il est en capacité de diriger une organisation comme la Caisse des Dépôts et Consignations ».« Il est maire de Guédiawaye et pour l’être, il est allé demander le suffrage des Sénégalais. On revient à l’élection et la nomination. Aliou Sall est élu, donc, il a une légitimité. Là il est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation .Au Sénégal, nous n’avons pas de textes qui empêchent expressément le membre ou les membres de la famille d’un homme investi de responsabilités d’occuper ou de ne pas occuper tel ou tel poste d’emploi public. Par ailleurs, Il y a un principe sacrosaint de l’égalité des chances à l’emploi public», a ajouté l’ Administrateur Directeur général de BEM Dakar.Concernant la comparaison d’Aliou Sall à Karim Wade, le fils aîné de Mbaye Jacques Diop estime que « Les choses ont changé, le contexte a changé. A mon avis Karim Wade a été plutôt critiqué pour la multitude de fonctions que lui avait conférées le Président Wade ».Aliou Sall, Conseiller en Planification, titulaire d’un Master en Administration publique, a été nommé par Macky Sall Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou Niane.Docteur en Sciences de Gestion, diplômé de l’Essec de Paris, Pape Madické Diop est Administrateur Directeur général de BEM Dakar. Il est aussi le Directeur Général du cabinet PROFIL spécialisé en stratégie, organisation et ressources humaines.Ce fils de Mbaye Jacques Diop a aussi une longue expérience d’enseignant de consultant et de praticien au Sénégal et en Afrique de l’Ouest et du Centre, dans les domaines du management des ressources humaines, de l’organisation et de l’entrepreneuriat. Il est aussi membre et Expert Senior de la Commission Formation et Développement des Compétences du CNP (Conseil National du Patronat).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook