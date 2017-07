Pape Mahawa Diouf (BBY): "Nous avons une opposition touristique qui a pour guide la démagogie et la désinformation" Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 12:01 | | 3 commentaire(s)| "La coalition BBY condamne avec la dernière énergie tout acte de violence et envisage de porter plainte", a déclaré Pape Mahawa Diouf, coordonnateur national de la cellule de communication de BBY hier lors d'une conférence de presse au sein de leur siège. L'objectif de cette conférence de presse est de faire le point du bilan à mi-parcours de la campagne électorale de BBY avec comme tête de liste Mr. Mouhammad Boun Abdalah Dionne. Selon Pape Mahawa Diouf nombreux sont les cas d'agressions notés depuis le démarrage des législatives. Pour lui, l'unique stratégie à adopter pour mettre fin à cette violence est "l'Etat de droit". Par ailleurs, ce dernier lance un appel aux sénégalais à œuvrer dans la paix et dans la discipline et les invite à aller retirer leurs cartes pour pouvoir voter le 30 juillet.

L’objectif de cette conférence de presse est de vous faire le point du bilan à mi-parcours de la campagne électorale de BBY avec comme tête de liste, Monsieur le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Vous avez constaté de vous-même que partout où Monsieur Dionne et son équipe sont passés, des milliers et des milliers de nos compatriotes de tous âges, sortent spontanément pour montrer leur adhésion massive et totale au bilan et aux réalisations tout azimut de son Excellence, le Président Macky Sall.

En face de nous, nous avons une opposition touristique, qui a pour guide la démagogie et la désinformation, sentant que son discours creux, ne convainc pas, elle veut aujourd’hui se livrer à la violence par des attaques de cortèges, des jets de pierres, …, au vu et au su de tout le monde, pour vouloir installer des zones sans loi à Dakar.

Donc la question de fond qu’il importe de débattre est celle de savoir, si en période de campagne électorale, n’importe qui peut se permettre de faire du n’importe quoi ?

La coalition BBY condamne avec la dernière énergie tout acte de violence d’où que cela puisse provenir car à la tête de notre coalition, nous avons un homme de Paix, un homme qui est allergique à toute forme de violence.

Nous appelons nos militants et sympathisants à la sérénité à ne pas se laisser divertir par une opposition déboussolée.

Nous continuons de demander à nos concitoyens de se mobiliser aujourd’hui encore plus que jamais pour aller retirer leur carte d’électeur, seul argument pour faire valoir ses opinions en démocratie.



Le coordonnateur national de la Cellule de Communication de BBY

Pape Mahawa Diouf

Fait à Dakar, le 18/07/2017

