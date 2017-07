Pape Mao Diouf, coordonnateur de la cellule de communication Bby « la mobilisation de Wade lors de son retour, n’est pas une préoccupation pour notre coalition » Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| La coalition Benno Bokk Yakaar n’a pas du tout peur de la grande « marche bleue » de l’ancien président de la République et tête de liste de la coalition Wattu Senegaal, Abdoulaye Wade lors de son retour au bercail. C’est du moins ce qui ressort de la conférence de presse de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), tenue ce mercredi à son siège sis à Dieuppeul.

Trois jours après le démarrage de la campagne électorale pour la 13e législature prévue le 30 juillet prochain, les sorties se multiplient du côté de la mouvance présidentielle pour déplorer l’attitude de l’opposition. Cette fois-ci, c’est la cellule de la communication de la coalition du Président Macky Sall, à travers une conférence de presse, qui est montée au créneau pour montrer «l’incapacité chronique de l’opposition à formuler une offre politique sérieuse au peuple sénégalais ».



Selon le coordinateur de ladite cellule, Pape Mao Diouf, « Abdoulaye Wade est dans la démagogie, après avoir été battu à plate couture, dans des conditions dramatiques qui ont vu la mort de 17 personnes de nos compatriotes, parce qu’il voulait imposer son fils au sommet de l’Etat », a-t-il expliqué.



De l’avis de M. Diouf et compagnie, l’ancien président de la République est revenu par la petite porte, pour prétendre diriger une liste dont tout le monde sait qu’il n’a aucune ambition pour l’Assemblée nationale et encore moins pour le pays.



Concernant la « grande mobilisation » réservée au Pape du Sopi lors de son arrivée à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, le 10 juillet dernier, la cellule de communication de Bby ne lui a pas accordée d’importance. « Cette mobilisation n’est pas une préoccupation de de notre coalition », a lancé le coordonnateur, Pape Mao Diouf.



Les partisans du Président Macky Sall, n’ont pas manqué également de tirer sur le Président de Rewmi et membre de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, Idrissa Seck. En effet, la cellule a révélé que, « vous n’entendrez pas un seul chapitre de projet pour le pays de la part d’Idrissa Seck, si ce n’est injurier le Président Macky Sall ».



« Au vu du début de cette campagne, nous n’avons pas le moindre doute sur l’issue victorieuse pour la coalition BBY au soir du 30 puisqu’en face, il n’y a pas de proposition sérieuse », selon les membres de ladite cellule.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager