Pape Ndiaye Souaré: « Je vais revenir très fort »

Le dimanche 11 septembre 2016 en fin de matinée, beaucoup de personnes se rappelaient des attentats de la même date qui frappaient les Etats-Unis en 2003. Le 11 septembre est aussi une histoire sombre pour un joueur sénégalais : Pape Ndiaye Souaré.



La police de Londres venait de recevoir un coup de fil concernant un accident d’une rare violence qui venait de se produire impliquant une voiture Mercedes noire de type M4. On ne pensait pas que dedans, il y avait un visage connu sur les pelouses de la Premier League. Il fallait découper sur le toit pour extraire l’arrière gauche des "Lions" qui sera héliporté à l’hôpital.



Fort H*heureusement, son pronostic vital n’était pas engagé. Revenu dans les salles de musculation et les terrains d’entraînement au mois d’avril, aujourd’hui, loin des mauvais souvenirs, l’international sénégalais a une revanche à prendre, la saison prochaine.





Non seulement pour rattraper le temps perdu mais aussi rendre l’ascenseur à son club Crystal Palace qui l’a beaucoup soutenu durant cette tragédie. Souaré admet qu’il ne ressent plus aucune douleur, pas de séquelles traînées. « C’est sympa d’être de retour à nouveau dans l’équipe », s’est-il réjoui dans eagles.cpfc.co.





« Je veux travailler pour revenir très fort comme mes coéquipiers », sourit l’ancien joueur de Lile.