Pape Ndiaye Souaré se fait escroquer de 133 millions FCfa

Le footballeur Pape Ndiaye Souaré sera l'absent le plus présent aujourd'hui, devant le tribunal des flagrant délits de Dakar. Le défenseur sénégalais évoluant "Crystal Palace", a attrait par l'entremise de son cousin Mame Souaré, un certain Ameth Ndiaye qu'il accuse d'escroquerie portant sur la somme de 113 millions de F Cfa.



Dans les faits, le footballeur a voulu construire une villa à Ngor. Et par l'intermédiaire de ses connaissances, il s'en est ouvert à Ameth Ndiaye à qui il aurait remis ladite somme. Las d'attendre le délai de livraison, Pape Ndiaye Souaré a saisi la justice. Une plainte qui a abouti à l'arrestation de l'entrepreneur Ameth Ndiaye et son placement sous mandat de dépôt. Il doit être jugé aujourd'hui.



A affaire à suivre...