Pape Saër Guèye, membre du Comité directeur du Pds : "Aïda Mbodj est dans l'illégalité et dans l'indiscipline absolues"

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien ambassadeur Pape Saër Mbaye, membre du comité directeur du PDS n'apprécie pas la démarche d'Aïda Mbodj. Alors que le parti démocratique sénégalais (Pds), sa formation politique, a entamé une tournée nationale politique, l’ancienne mairesse de Bambey a lancé, elle aussi, sa tournée.



"Je constate simplement qu'au regard des textes et règlements intérieur du parti, cela s'appelle de l'indiscipline militante", fait Pape Saër Gueye dans le journal EnQuête. "Cette tournée qu'elle est en train de faire, poursuit-il, je la fustige et je la condamne. C'est une tournée illicite.



Quand on prend les ressources d'un parti, on ne doit pas les orienter dans le financement d'une tournée, si seulement ce sont des ressources légales, parce que je ne lui connais pas d'autre activités que ses fonctions politiques. Avec la paupérisation dans laquelle Macky Sall a entraîné le pays, on ne peut pas utiliser les ressources d'un parti d'opposition pour faire des mobilisations 'Ndiaga Ndiaye' des populations. Il faut qu'on reste sur terre".



Pour rappel, Aïda Mbodj justifie sa démarche par le fait qu'elle a été écarté des activités du parti par Oumar Sarr Cie. "Aïda Mbodj elle-même écarte le parti dans la conduite de ses activités. Elle met à l'écart le parti, elle prend d'autre personne qui viennent de son mouvement. Elle effectue une tournée sans aucune notification du parti et n'associe pas nos responsables qu'elle trouve dans les zones visitées. Donc, elle est disqualifiée pour juger la démarche d'Oumar Sarr, notre coordonnateur . Elle est dans l'illégalité et dans l'indiscipline absolues", soutient Pape Saër Gueye.



Qui dénonce par ailleurs, les responsables qui se définissent comme "libéraux authentiques". "Ils sont authentique par rapport à quoi ? Qu'ils nous donnent leur référentiel pour qu'on puisse comprendre. Ils sont peut être authentiques par rapport à Aïda Mbodj. Ceux qui ont participé à cette réunion ne sont pas plus authentiques que nous. Je les défie. De Pape Samba Mboup à Farba Senghor, excepté deux d'entre eux, qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils sont venus dans le parti", a-t-il dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook