Pape Samba Mboup :`` Pratiquement, le Pds n’existe pas``

L’ancien chef de cabinet du prédécesseur de Macky Sall, Me Abdoulaye Wade, ne cache pas son amertume. Pape Samba Mboup est très en colère contre la gestion actuelle du Pds. Un parti confié à Oumar Sarr. Pour lui, l’ancien maire de Bignona a raison de prendre ses distances.



“Je ne condamne pas Mamadou Lamine Keïta pour avoir quitté le Pds. Il a raison de partir. En tant que responsable du Pds, il n’est informé de rien et on ne le mêle à rien. Aujourd’hui, on est dans un parti qui n’a ni tête, ni queue et qui va droit au mur. Keita est jeune et ambitieux. Par conséquent, il ne peut accepter de s’écraser avec un parti qui va cogner le mur. Je sais que d’autres responsables libéraux vont suivre l’ancien ministre de la Jeunesse. Pratiquement, le Pds n’existe pas. Et lorsqu’un navire commence à prendre de l’eau, les souris partent avant qu’il ne chavire”, déclare Pape Samba Mboup dans les colonnes de “L’As”.