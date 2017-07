Pape Samba Mboup: "Clédor Sène raconte des conneries"

Juste après la sortie de Cledor Sene, qui lors d’un point de presse hier a fait écouter aux journalistes un audio à travers lequel Pape Samba Mboup explique comment Macky Sall leur a proposé de les aider à créer leur propre liste, les leaders de la coalition « Mbollo Wade » nient en bloc, et estiment que c’est un coup monté, dont l’objectif est de détruire leur coalition.



« Vous avez entendu dire que Macky nous a financé à hauteur de 500 millions. Il raconte des histoires. Effectivement, on était avec Aïda Mbodj au début, étant donné qu’on avait le même problème de frustration, mais quand il s’agit de ‘Mbollo Wade’, on préfère aller seul. Comment il (Ndlr : Macky) peut financer quelqu’un pour qu’il vienne le battre ? », a assené Pape Samba Mboup.



Et d’ajouter : « au fond c’est Samuel qui nous aide. Je connais Clédor, et si ces choses s’étaient passées j’allais le dire le premier. De temps à temps il vient chez moi s’il a besoin de sou, je le dépanne c’est tout. On a fait de la prison ensemble. Il raconte des conneries. Il veut détruire notre coalition parce qu’au début, il voulait intégrer notre coalition, et je n’ai pas voulu à cause des casseroles qu’il traîne. C’est peut-être cela qui lui a fait mal. Ce sont des mercenaires. »