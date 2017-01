Pape Samba Mboup : « Karim Wade est le candidat du PDS, mais, tout le monde sait qu’il ne pourra pas se présenter en 2019 »

L'ancien chef de cabinet d'Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup estime que le PDS est en train de vivre une chimère avec la candidature annoncée de Karim Wade pour la présidentielle 2019 qui est loin d’être une réalité notamment sur le plan juridique.



« Karim Wade est le candidat du PDS, mais, tout le monde sait qu’il ne pourra pas se présenter en 2019. Il faut dire la vérité. La justice ne le lui permet pas de se présenter en 2019, peut-être qu’il pourra le faire après. Je crois savoir qu’il n’est même pas libre de ses mouvements. Je ne suis pas idiot, j’ai fait des recoupements, j’ai interrogé les gens et j’observe la situation politique. Je ne serai pas étonné qu’on me dise que Karim Wade est en résidence surveillée. Il est au Qatar, il ne peut aller nulle part », a confié sans détours Pape Samba Mboup au journal l’AS dans sa livraison de ce mardi 17 janvier.



Revenant sur le leadership du patriarche du parti, Pape Samba Mboup a estimé que « il faut comprendre Abdoulaye Wade. Il est âgé. Les gens qui le détournent ont accès à lui régulièrement et lui racontent n’importe quoi. »

Signalons que Karim Wade, candidat "virtuel" du PDS avait été annoncé à Dakar ce 15 janvier, mais, des voix s’étaient levées pour démentir l’information. Néanmoins, cette sortie de Pape Samba Mboup qui fait suite à l’audition de Farba Senghor (soutenu par Aïda Mbbodj) par la Commission de discipline du PDS, confirme la crise qui couve au sommet dans le parti de Me Wade avec la gestion d’Oumar Sarr décriée.



Massène DIOP Leral.net