Pape Samba Mboup : "Le choix de Wade comme tête de liste est un aveu d’échec"

Même exclus du Pds pour actes d’"indiscipline" et d’"insubordination", Pape Samba Mboup et Farba Senghor gardent toujours un regard critique sur le fonctionnement de ce parti.



Lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 07 juin dans un hôtel de la place pour faire état de la composition de leur "coalition Mbollo Wade", ces anciens "loyalistes" du pape du Sopi, se disent ahuris de voir Me Wade à 91 ans, être porté à la tête de la coalition Wattu.



Pour Pape Samba Mboup qui pense avoir tiré les enseignements de ce choix, cela ne saurait être rien d’autre qu’un "aveu d’échec" de la part de Oumarr Sarr dont "le leadership est contesté à l’intérieur du parti et au niveau des fronts de l’opposition auxquels le Pds a appartenu jusque-là".



"Quand j’ai appris que Abdoulaye Wade était à la tête de la liste de la coalition Wattu, je pensais que je rêvais parce je ne peux pas m’imaginer qu’on puisse mettre en avant un homme de 91 ans dans une élection législative qui demande des sacrifices", se désole ainsi Pape Samba Mboup.



Tirant les enseignements de ce choix, Samba Mboup considère que c’est un "aveu d’échec".



"Ces gens savent qu’ils ne peuvent rien obtenir des Sénégalais parce que les Sénégalais ne croient pas en eux. Ils sont obligés d’aller chercher quelqu’un qui a déjà fait ce qu’il fallait faire. Abdoulaye Wade a construit ce pays, chaque jour où on se réveille on voit ses réalisations. Chaque fois, aller le déranger pour écorner son image pendant la campagne. Abdoulaye Wade est un patrimoine africain qui doit mériter un traitement particulier", martèle Pape Samba Mboup.



Landing DIEDHIOU, Leral