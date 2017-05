Pape Samba Mboup: « Pour rester dans le Pds, il faut entretenir l’illusion d’une candidature chimérique de Karim Wade en 2019 »

« Depuis qu’on a été exclus du Pds, nous n’avons pas reçu de notification. Mais cette exclusion ne nous ébranle pas. Nous prenons acte et nous disons aux Sénégalais que notre désormais ex-formation politique nous a rendu un très grand service, en nous débarquant d’un camion fou conduit par un chauffeur ivre qui risque de nous précipiter dans le vide. Nous rendons grâce à Dieu d’être sortis de ce camion. Nous avons perdu la moitié de notre vie à combattre aux côtés de Wade.



Malheureusement, il s’est levé un beau jour pour ouvrir son enclos et choisir la brebis la plus sale. Nous sommes des enfants de la rue ; nous n’avons plus de parti. On nous a sorti de la maison de notre père. Mais nous n’irons pas dans une autre maison. Nous rappelons également que nous avons toujours été des militants de Abdoulaye Wade et non des affidés de son fils, qui n’a rien apporté au Pds depuis sa descente sur le terrain politique en 2009.



Depuis cette date, Karim Wade ne fait que précipiter l’érosion et la défaite du parti. Ceux qui nous ont exclus du Pds, nous reprochent d’être indisciplinés dans nos faits et gestes. Ils devraient plutôt parler d’insoumission. Car aujourd’hui, pour rester dans le Pds, il faut entretenir l’illusion d’une candidature chimérique de Karim Wade en 2019. Ce qui ne se fera pas. Il ne sera pas candidat. S’ils persistent dans cette illusion, le moment venu, le Pds n’aura pas de candidat. Et chacun ira soutenir qui il veut.



C’est ce que nous ne voulons pas. Ils veulent vendanger le legs d’Abdoulaye Wade; et nous disons non. On a pris des risques et nous avons été exclus. Aujourd’hui, nous sommes libres et nous poursuivons la lutte pour protéger le legs d’Abdoulaye Wade. Dans cette perspective, nous n’excluons pas de nouer des alliances avec tous ceux qui partagent nos convictions sur le Sénégal et l’Afrique. »



L’As Quotidien