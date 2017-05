Pape Samba Mboup et Farba Senghor face à la presse lundi prochain Pape Samba MBOUP et Farba Senghor invitent les médias à leur conférence de presse qui aura lieu à ce lundi 08 mai 2017 de 16 h précises à 17 h 30 mn au plus tard dans un hôtel de la place. A cette occasion, ils déclineront leur feuille de route à la suite de "leur exclusion définitive du Pds" et les contours de la coalition MBOLOM W.A.D.E

