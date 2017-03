Pape Samba Mboup exclu du PDS pour acte d'indiscipline, "quelle que soit la faute que j'ai commise, Wade ne devrait pas en arriver là avec moi" C'est avec surprise que l'ancien chef de cabinet du Président Wade a accueilli son exclusion du PDS en même temps que Farba Senghor, le chargé de la Propagande du parti. Deux de ses plus vieux compagnons de lutte dont le Pape du SOPI a décidé de se séparer et qui restent amers.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

Exclu du PDS au même titre que Farba Senghor, Pape Samba Mboup explique, " je n'étais pas secrétariat national, je n'a pas été saisi officiellement, on ne m'a rien notifié. Des collègues qui ont assisté à la réunion m'ont dit que c'est Me Wade qui aurait envoyé une lettre pour demander notre exclusion du parti. Mais cela ne me fait aucun problème, aucun succès. Au contraire, je suis là là avec mes amis en train de jouer à la belote, ce n'est pas mon problème", déclare d'emblée Pape Samba Mboup.



Il indique que que cela le surprend un peu que ça vienne d'Abdoulaye Wade. Et de s'expliquer, "Abdoulaye Wade, quelque soit le tort qu'on me reproche, quelleque soit la faute que j'ai commise, ne devrait pas en arriver là avec moi. Abdoulaye Wade, je lui ai tout donné, je lui ai donné la moitié de ma vie sur un plateau d'argent. Je me suis battu jusqu'à ce qu'il devienne Président", renchérit-il.



Il se dit toutefois content d'avoir été exclu du parti. " J'estime que le parti est comme un camion sans frein qui va droit vers le mur. Ca, c'est un grand service qu'on me rend en me débarquant à temps", argumente M. Mboup.



Concernant son avenir politique, l'ancien chef de cabinet de Wade dit tout laisser entre les mains de Dieu.



source: vox populli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook