Pape Samba Mboup prêt à rejoindre le Macky : ‘’Si Macky Sall fait appel à moi, je viendrais..."

Papa Samba Mboup investi à la troisième place sur la liste nationale ‘’Mbollo Wade’’, a déclaré dimanche à Ziguinchor (sud,) être ’’prêt à travailler’’ avec le président Macky Sall, si ce dernier le lui demande, ’’pour l'intérêt exclusif de la Nation’’.



‘’Je suis un citoyen sénégalais. Si le président de la République Macky Sall me demande de venir travailler à ses côtés, je répondrais favorablement à son appel. Mais je ne travaillerai jamais pour son parti (Alliance pour la République, au pouvoir)’’, a notamment dit Papa Samba Mboup.



‘’Comment un citoyen sénégalais qui n’est mû que par les intérêts exclusifs de la Nation, puisse refuser l’appel du président de la République ?’’, s’est interrogé l’ancien compagnon d’Abdoulaye Wade



‘’Si Macky fait appel à moi, je viendrais. Mais jamais je n’entrerai dans son parti politique. Je peux aller travailler pour le développement du Sénégal, mais je vais garder mon indépendance politique et mon entité politique’’, a-t-il dit.



Troisième sur la liste nationale ‘’Mbollo Wade’’ dirigée par Farba Senghor, Pape Samba Mboup dit n’avoir pas encore obtenu sa carte d’identité biométrique. ‘’Mais par A ou B je vais voter. On me balance de commission en commission mais je n’ai toujours pas ma carte d’identité’’, a-t-il avancé.



Pour autant, M. Mboup ne réponda pas à l’appel à marcher lancé par l’ancien président Abdoulaye Wade, pour le retrait des cartes d’électeur.



‘’Je ne vais pas à la marche. Ce n’est pas responsable, a t-il déclaré. Abdoulaye Wade est un patriarche dont le rôle n’est pas à appeler à des manifestations publiques avec tous les risques de dégâts collatéraux. Ce n’est pas le rôle de Wade. Il doit aller à la retraite’’.





Avec APS