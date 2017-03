Pape Seck (maire des HLM): "Khalifa Sall bénéficie d'une présomption d’innocence"

"On ne peut mettre une mairie sous Délégation spéciale que quand il y a blocage dans le fonctionnement du Conseil municipal. Pour le moment, à la mairie de Dakar, il n'y a aucun blocage. Le maire n'a pas été condamné. Il est toujours en fonction même étant placé sous mandat de dépôt. Il faut que les gens sachent quand mêmes raison garder. Quand on met un problème devant la justice, on laisse celle-ci faire son travail. Mais je ne vois pas ce qui peut amener une délégation spéciale. Le Chef de l'Etat avait dit qu'il ne mettrait jamais de délégation spéciale .



Aujourd'hui, Khalifa Sall bénéficie d'une présomption d’innocence. Pour le moment, il faut attendre que l'affaire soit jugée. Il y a de l'anticipation dans l'esprit des gens. Nous sommes tous un démembrement de l'Etat , il faut qu'on évite certaines choses qui ne font que nous créer des problèmes. La justice est en train de suivre son cours, laissons-la faire son travail".



Source: Enquête