Pape Seydou Ndiaye: "Il faut se méfier du Zimbabwe" Pape Seydou Ndiaye invite ses coéquipiers à se montrer méfiants face au Zimbabwe qui est parvenu à accrocher (2-2) l'Algérie, citée parmi les grands favoris de cette Can 2017.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017

Des choses n'ont pas bien marché face à la Tunisie même si vous avez gagné...



Il y a des choses qui n'ont pas marché. Le coach est conscient de cela. On va revoir ces choses-là avant le prochain match, jeudi contre le Zimbabwe.



C'est inquiétant quand même ...



(Catégorique) Non ce n'est pas inquiétant. Nous avons beaucoup subi certes mais il faut reconnaître que la Tunisie a aussi une bonne équipe. L'essentiel était de décrocher les 3 points de la victoire. Et nous les avons décrochés.



Que savez-vous du Zimbabwe, votre prochain adversaire?



C'est une très bonne équipe. On va se concentrer et préparer ce match tranquillement. Personnellement, je ne les connais pas. Il faudra être méfiant. Le plus important sera la façon dont on va jouer. On va essayer de faire ce qu'on a réussi contre la Tunisie pour remporter le gain du match.



Le Zimbabwe vous a-t-il surpris contre l'Algérie?



Pour moi toutes les équipes se valent. Il n'y a plus de petite équipe en Afrique maintenant.

L'essentiel est de se montrer sérieux et concentré de la première à la 90ème minute.



Julien Mbesse Sène, Demba Varore, Cheikh Mbacké Seck, envoyés spéciaux à Franceville



