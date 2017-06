Papiss Cissé, submergé par l'émotion, pleure devant la dépouille de Cheick Tiote en Chine

Décédé le 5 juin des suites d’un malaise à l’entraînement avec son club du Beijing Entreprises, Cheick Tioté a reçu un dernier hommage de la Chine, ce mardi. Famille, amis et coéquipiers étaient tous présents pour honorer la mémoire du milieu de terrain ivoirien. Son ancien coéquipier à Newcastle, Papiss Cissé, qui évolue également en Chine, lui a notamment rendu un hommage poignant.



"J’ai vécu des choses extraordinaires avec ce monsieur, et maintenant il n’est plus là… C’était comme un frère. Nous avons beaucoup partagé dans la vie. Sa famille était la mienne", a expliqué à la tribune l’attaquant du Shandong Lueng, très ému.



La dépouille de l’"Eléphant" doit maintenant être rapatriée jeudi, en Côte d’Ivoire.



Source AFRIKFOOT